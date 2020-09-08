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Шведский «Сандвикен» заявился на Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
10:00 8 Сентября 2020
спорт, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Шведский «Сандвикен» первым отправил заявку на участие в Кубке мира по хоккею с мячом, который с 17 по 20 декабря 2020 года пройдет в Красноярске. Эта команда трижды выигрывала Кубок мира – в 1974, 2002, и 2017 годах.

Соревнования в краевом центре состоятся на льду обновленного к Универсиаде стадиона «Енисей». В турнире планируют участвовать 16 команд из Швеции, Финляндии и России, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Отметим, что Россия примет Кубок мира по хоккею с мячом впервые в истории. С момента основания турнира, на протяжении 46 лет, он проходил в Швеции. Действующим обладателем Кубка является клуб «Боллнес». Шведы завоевали победу в противостоянии со «СКА-Нефтяником» из Хабаровска.

Фото: Крайспорт

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