В центре Красноярска может появиться бесплатная площадка для пляжного волейбола

В Центральном районе Красноярска могут создать бесплатную площадку для игры в пляжный волейбол - с такой инициативой в мэрию обратились общественники. Чиновники решили спросить всех красноярцев о необходимости такого объекта.

По данным администрации, в городе уже есть такие площадки - платные и бесплатные, и они пользуются популярностью, но именно в центре нет ни одной.

«В связи с этим у группы жителей района, активно занимающихся спортом, родилась идея создания профессиональной спортивной площадки по пляжному волейболу, доступной бесплатно для всех желающих», - пояснили в мэрии.

Чиновники запустили опрос в своих официальных группах в соцсетях. Принять участие в нем могут все пользователи.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf