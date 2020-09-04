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В центре Красноярска может появиться бесплатная площадка для пляжного волейбола

Главная Спорт
Красноярск
10:50 4 Сентября 2020
общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Центральном районе Красноярска могут создать бесплатную площадку для игры в пляжный волейбол - с такой инициативой в мэрию обратились общественники. Чиновники решили спросить всех красноярцев о необходимости такого объекта. 

По данным администрации, в городе уже есть такие площадки - платные и бесплатные, и они пользуются популярностью, но именно в центре нет ни одной. 

«В связи с этим у группы жителей района, активно занимающихся спортом, родилась идея создания профессиональной спортивной площадки по пляжному волейболу, доступной бесплатно для всех желающих», - пояснили в мэрии. 

Чиновники запустили опрос в своих официальных группах в соцсетях. Принять участие в нем могут все пользователи. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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