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Красноярский «Сокол» начнет чемпионат ВХЛ матчем с «Ермаком»

Главная Спорт
Красноярск
13:25 29 Августа 2020
хоккей, сезон, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Высшая хоккейная лига (ВХЛ) утвердила календарь игр сезона 2020/2021. Красноярский «Сокол» первый матч проведет в Ангарске (Иркутская область) против «Ермака». Восточно-Сибирское дерби пройдет в Ангарске 8 сентября.

Вчера эти команды уже встретились в Красноярске в контрольном матче. «Сокол» уступил в серии послематчевых буллитов. Основное время матча закончилось со счетом 3:3. Сегодня хозяева попробуют взять реванш.

Первый домашний матч «Сокола» в первенстве ВХЛ состоится 13 сентября. На «Платинум Арене» красноярцы примут новокузнецкий «Металлург». Согласно сообщению ВХЛ, из-за эпидемии коронавируса в этом сезоне не примут участие клубы из Китая, Казахстана и Узбекистана. В результате в турнире остались 26 российских клубов. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по две игры.

Фото: сайт Высшей хоккейной лиги

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