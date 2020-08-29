Красноярский «Сокол» начнет чемпионат ВХЛ матчем с «Ермаком»

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) утвердила календарь игр сезона 2020/2021. Красноярский «Сокол» первый матч проведет в Ангарске (Иркутская область) против «Ермака». Восточно-Сибирское дерби пройдет в Ангарске 8 сентября.

Вчера эти команды уже встретились в Красноярске в контрольном матче. «Сокол» уступил в серии послематчевых буллитов. Основное время матча закончилось со счетом 3:3. Сегодня хозяева попробуют взять реванш.

Первый домашний матч «Сокола» в первенстве ВХЛ состоится 13 сентября. На «Платинум Арене» красноярцы примут новокузнецкий «Металлург». Согласно сообщению ВХЛ, из-за эпидемии коронавируса в этом сезоне не примут участие клубы из Китая, Казахстана и Узбекистана. В результате в турнире остались 26 российских клубов. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по две игры.

Фото: сайт Высшей хоккейной лиги