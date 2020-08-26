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В Красноярске открыт набор в спортивные школы

Главная Спорт
Красноярск
09:55 26 Августа 2020
спорт, дети, занятия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ежегодный набор в спортивные школы Красноярска открыт. Дети могут пройти подготовку по 70 видам спорта, но самые востребованные в городе направления – фигурное катание, хоккей и художественная гимнастика. Отбор в эти секции самый жесткий.

Например, при приеме на отделение фигурного катания учитываются природные данные ребенка - вестибулярный аппарат, координация, телосложение. В художественной гимнастике строгие требования к росту и весу. Важно, чтобы ребенок владел скакалкой и мячом, мог сесть на шпагат. Секции художественной гимнастики есть во всех районах города, а фигуристы занимаются на льду «Кристалл арены» и «Арены. Север», зачисляют в школу с 6 лет. Организационное собрание для желающих заниматься в СШОР по ледовым видам спорта на отделение фигурного катания состоится 1 сентября в 19:00 в «Арене.Север».

В СШОР по зимним видам спорта также готовят фристайлистов, прыгунов на лыжах с трамплина и участников лыжного двоеборья – в этом году примут 50 человек. Также открыт набор на отделения керлинга и шорт-трека.

Спортшкола по горнолыжному спорту и сноуборду им. В.И. Махова объявила набор 100 детей. Еще 100 юных спортсменов будут зачислены в краевую спортшколу на биатлон, лыжные гонки и пулевую стрельбу. Занятия проходят в Академии биатлона и кластере «Радуга».

Спортивная школа по хоккею «Сокол» наберет 36 ребят. Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» примет 80 воспитанников 7-8 лет, в том числе и девочек. Занятия будут проходить на новом крытом стадионе «Енисей», построенном к Универсиаде.

Кроме того, открыт набор в краевых спортивных школах по видам единоборств, волейболу, баскетболу, футболу. Вся информация о спортшколах и правилах зачисления на портале kraysport.ru.

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