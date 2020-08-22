ЖФК «Енисей» одержал первую победу в Суперлиге

Красноярский женский футбольный клуб (ЖФК) «Енисей» одержал первую победу в первенстве женской российской Суперлиги этого сезона. Сибирячки в домашнем матче обыграли «Краснодар» со счетом 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте забила Ксения Шахова. Сделала она это с передачи Татьяны Шейкиной. Окончание матча прошло в атаках гостей. Дважды мяч попадал в перекладину ворот «Енисея». Еще несколько раз их спасала вратарь Ангелина Цирульникова.

«Матч был очень тяжелый. Во-первых, помешали погодные условия: лил дождь. Но мы показали характер и вырвали победу. Я очень благодарна команде за самоотдачу», - прокомментировала итоги игры сайту женской футбольной Суперлиги полузащитник ЖФК «Енисей» Виктория Козлова.

В предыдущем туре сибирячки в гостях сыграли вничью с «Рязань-ВДВ» (1:1). После домашней победы ЖФК «Енисей» набрал четыре очка и покинул последнюю строчку в турнирной таблице. 25 августа в Красноярск приезжает санкт-петербургский «Зенит».

Фото: сайт женской футбольной Суперлиги