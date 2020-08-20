Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин продолжит карьеру в баскетбольном «Енисее»

Бывший защитник ЦСКА Михаил Кулагин может подписать контракт с красноярским БК «Енисей». О планах спортсмена продолжить карьеру в Сибири сообщает баскетбольный телеграм-канал «Перехват». Со ссылкой на собственные источники ресурс пишет, что Михаил Кулагин отказался от более выгодного предложения казанского УНИКСа в пользу «Енисея». В Красноярске баскетболист рассчитывает стать лидером команды.

Отметим, что Михаилу Кулагину 26 лет. Его рост 191 см, он играет на позиции атакующего защитника. Карьеру начинал в подмосковном клубе «Триумф», а в 2015 году подписал 5-летний контракт с ЦСКА. В составе столичной команды спортсмен стал двухкратным чемпионом Евролиги и четырехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.