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Экс-директор хоккейного «Сокола» Сергей Рабцун попрощался с клубом и болельщиками

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Красноярск
11:41 19 Августа 2020
сокол, хоккей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Директор хоккейного «Сокола» Сергей Рабцун покинул пост по соглашению сторон. В должности он проработал пять лет. При нем команда стабильно входила в топ-16 и билась в плей-офф Высшей хоккейной лиги. Новым директором стал Денис Луговик - он руководил клубом с 2010 по 2015 год.

Дорогие мои друзья, любители хоккея и болельщики «Сокола»!

Вот и разошлись наши пути с клубом, в который я вложил душу, переживал вместе с Вами радость побед и горечь поражений. Клубу, в котором провел эти интересные и незабываемые пять лет. Я благодарен судьбе и, конечно же, Алексееву Сергею Игоревичу, так как он доверил мне важную и ответственную миссию – руководить «Соколом». За это время «Сокол» превратился из «мальчиков для битья» в одного из лидеров ВХЛ. С командой стали считаться гранды Высшей лиги, бюджеты и возможности которых в два, а то и в три раза превышают те, что были у «Сокола». И мы их зачастую обыгрывал. Вспомните хотя бы «Ладу», которую прошли в 1/8 финала. Если раньше клуб довольствовался местами в третьем десятке, то теперь 5-8 место и выход в плей-офф стали нормой.

И мы с каждым новым сезоном хотели большего, но это хоккей и не всегда все идет по твоему сценарию. Посмотрите, как изменилась атмосфера на трибунах, какую большую работу провели нашей «КОМАНДОЙ» администрации клуба. Как выросла работа с болельщиками, насколько повысилось качество подачи в информационном поле. Клуб стал одним из лидеров в медиапространстве не только на краевом, но и на федеральном уровне. Бренд «Сокола» стал узнаваем в «спортивном мире». Приятно, что людей с символикой клуба можно увидеть на улицах города практически ежедневно.

Я благодарен всем тем, кого привел в клуб (отдельное спасибо моим заместителям). Тем, с кем мы плодотворно делали общее дело – добивались поставленных задач и делали все, чтобы хоккеисты чувствовали себя максимально комфортно. В «Соколе» большая и дружная команда, и я очень надеюсь, что она продолжит работать во благо и развитие клуба. Ежедневно мне приходилось решать массу различных задач, которые здесь не перечислить, но мы всегда их решали и всегда выходили из сложных ситуаций достойно!!! Я благодарен, что привел в свое время в клуб генерального менеджера Андрея Вячеславовича Никишова. Благодаря ему нам удавалось собрать мощный и боеспособный коллектив, сильные игроки шли к нам, невзирая на то, что их пытались увести более богатые конкуренты. И даже в этом сезоне с заметно похудевшим бюджетом мы собрали команду не хуже прошлогодней, а то и лучше! Отдельное спасибо тренерским штабам во главе с Годынюком Александром Олеговичем, Титовым Александром Николаевичем и Хромых Владиславом Анатольевичем и всем тем ребятам, кто защищал цвета «Сокола» ранее. Вы честно и добросовестно делали и надеюсь продолжите делать свою работу.

Также хочу поблагодарить тренерский штаб «Красноярских рысей» и «Бирюсы» и всех игроков команды. С «Бирюсой» мы трижды брали бронзовые медали ЖХЛ, Ведерникову Александру Юрьевичу за это большое спасибо, а девочки команды несколько раз выигрывали всемирные зимние Универсиады, в том числе и красноярскую, завоевывали бронзовые медали чемпионата Мира. Одним из самых ярких воспоминаний для меня есть и будет это победа мужской студенческой хоккейной сборной России во Всемирной зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. С самого начала мне как представителю штаба студенческой сборной страны была доверена миссия по формированию той команды. И мы сделали это – завоевали золотые медали Универсиады!!! Каждый матч «Сокола» я переживал как за собственное дитя, искренне, глубоко, эмоционально. Спасибо за всё, надеюсь что «Сокол» не сбавит ту планку, которую мы высоко подняли со дна. ​Высокого полета и чистого неба нашему «Соколу»!

Всегда Ваш Сергей Рабцун.

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