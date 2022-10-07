Сотрудники ФСБ задержали поджигателя военкомата в Красноярске

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в поджоге одного из военкоматов Красноярска. Злоумышленник оказался сторонником запрещённой в России экстремистской организации.

Напомним, что ночью третьего октября неизвестный совершил поджог здания военного комиссариата Советского и Центрального районов. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемым оказался 23-летний красноярец.

Поджог был совершён с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Красноярцу грозит от 10 до 15 лет колонии.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости