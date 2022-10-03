В Красноярске неизвестный поджёг военкомат

В Красноярске неизвестный попытался поджечь один из городских военкоматов. Как передаёт Telegram-канал Baza, рано утром неустановленный гражданин бросил в здание военного комиссариата Советского и Центрального района две бутылки с зажигательной смесью.

В результате возник небольшой пожар, который был оперативно потушен. Злоумышленник пока не найден. Корреспондент Sibnovosti попытался получить комментарий от военкомата, однако не смог дозвониться.

Добавим, что на данный момент полиция пока никак не прокомментировала произошедшее.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости