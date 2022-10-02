В МЧС напомнили жителям Красноярского края о правилах использования обогревателей и печей

В ГУ МЧС России по красноярскому краю напомнили, что необходимо своевременно отчищать дымоход от золы, а печь от сажи, сообщает “АиФ-Красноярск”. Кроме того, печь должна иметь плотно закрывающуюся дверцу. Запрещено сушить вещи на топящейся печи и оставлять без присмотра.

Используя электрообогреватели важно, чтобы они были исправлены. Обогреватели должны находиться на безопасном расстоянии от мебели и легковоспламеняющихся предметов. Необходимо проверять электропроводку на исправность. Уходя из дома важно отключать технику от сети.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк