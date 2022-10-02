В Иланском районе водитель за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения заплатит 200 тыс. рублей

В Иланском районе суд вынес приговор водителю за повторное управление авто в состоянии алкогольного опьянения, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В июле инспекторы ДПС в г. Иланский заметили автомобиль, который показался им подозрительным. Водитель проигнорировал требования к остановке и попытался скрыться. Потом на одной из улиц он припарковал свою машину, заблокировав двери. Госавтоинспекторы после нескольких попыток вывести на контакт нарушителя, разбили боковое стекло и открыли дверь. Водителя на месте не оказалось, так как он перебрался на заднее сиденье.

Сотрудники ГИБДД заметили у мужчины явные признаки опьянения. От прохождения процедур медицинского освидетельствования он отказался.

Инспекторы составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Кроме того, как оказалось, в декабре 2021 года нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Тогда его лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев. Ему был назначен штраф 30 тыс. руб. Это его не остановило, и нарушитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Дознаватели возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в 200 тыс. руб. и лишил права управления транспортом на 2 года и 6 месяцев.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости