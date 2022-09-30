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Радиоведущий из Красноярска решил покорить своей капустой весь мир

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Красноярск
07:10 30 Сентября 2022
красноярск, в красноярском крае, бизнес, экономика, общество, сми, радиостанция
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Недавно стало известно, что известный в Красноярске радиоведущий – Олег Поздняков ушел с радио «Красноярск Главный», где он вел утреннее шоу. Он решил стать настоящим фермером.

Оказывается Олег вместе с женой выращивает овощи и отлично квасит капусту. Но до этого момента он квасил для себя, а после похода в магазин решил увеличить масштабы. 
 
Помог радиоведущему стать бизнесфермером случай. Он зашёл в «Калину-Малину» и увидел, что там продают не самую лучшую квашенную капусту. После этого он решительно настроился это исправить и предложил им свой продукт. В итоге они согласились и на их полках появилась продукция от Олега. Удивительная история о смене деятельности.
 
Кстати, недавно sibnovosti.ru рассказывали о ведущей ТВК, которая ушла в риэлторы.

Фото: соцсети Олега Поздняков

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