Радиоведущий из Красноярска решил покорить своей капустой весь мир

Недавно стало известно, что известный в Красноярске радиоведущий – Олег Поздняков ушел с радио «Красноярск Главный», где он вел утреннее шоу. Он решил стать настоящим фермером.

Оказывается Олег вместе с женой выращивает овощи и отлично квасит капусту. Но до этого момента он квасил для себя, а после похода в магазин решил увеличить масштабы.



Помог радиоведущему стать бизнесфермером случай. Он зашёл в «Калину-Малину» и увидел, что там продают не самую лучшую квашенную капусту. После этого он решительно настроился это исправить и предложил им свой продукт. В итоге они согласились и на их полках появилась продукция от Олега. Удивительная история о смене деятельности.



Кстати, недавно sibnovosti.ru рассказывали о ведущей ТВК, которая ушла в риэлторы.

Фото: соцсети Олега Поздняков