Богучанская ГЭС подарила городу детский игровой комплекс

В сквере на улице Колесниченко города Кодинск завершен монтаж игрового комплекса, приобретенного городскими властями на средства АО «Богучанская ГЭС». Новая детская площадка в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» стала одним из подарков энергетиков к 45-летию Кодинска, которое город отметил в 2022 году. Недалеко от сквера находится детский сад «Сибирячок» и школа №3, поэтому при бережном отношении новый комплекс может послужить многим детям Кодинска.

Игровой комплекс включает несколько лестниц, две горки и турники, изготовленные и смонтированные в соответствии с требованиями обеспечения безопасного отдыха детей 3-7 лет. Лестницы оснащены перилами, идущими с самого низа, мостики ограждены, а бортики горок высотой не менее 10-15 см. Все края и углы навесного оборудования и других снарядов закруглены, на детской площадке нет бетонных бордюров.

Обустройство сквера, получившего название «спортивный», было начато в 2018 году при содействии энергетиков. Тогда станция выделила строительные материалы, что позволило значительно увеличить объемы работ, и на месте пустыря рядом с Кежемской районной больницей была разбита комфортная площадка для занятий спортом на открытом воздухе, установлены скамейки и проложены дорожки.

В 2020 году на территории сквера в рамках ежегодного федерального благотворительного проекта РусГидро «оБЕРЕГАй» сотрудники станции, школьники и другие горожане высадили несколько десятков саженцев сосны, продолжив оформление важного участка комфортной городской территории. Сквер давно стал популярным местом отдыха для горожан, особенно для родителей с детьми дошкольного возраста, а новый игровой комплекс, которым можно пользоваться круглый год, сделает его еще более привлекательным.

Руководство и коллектив Богучанской ГЭС поддерживают усилия городской администрации по формированию комфортной городской среды. В 2021 году по решению Совета директоров 5 млн рублей были переданы на финансирование строительства многофункциональной городской арки, символизирующей ГЭС как крупнейшее градообразующее предприятие. Возведение арки было завершено в декабре 2021 года, церемония передачи подарка городу состоялась 12 июня 2022 года. В мае 2022 года на территории Богучанской ГЭС было организовано голосование сотрудников за проекты обустройства городского пространства, один из которых будет реализован в 2023 году. Для получения финансирования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в Кодинске должны были проявить активность не менее 2,5 тысяч горожан; в голосовании на территории станции и через портал «Госуслуги» поддержали более половины из 528 сотрудников станции.

Фото: © пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»