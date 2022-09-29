В Красноярском крае отремонтировали автодорогу Канск – Комарово за 107 млн рублей

Дорожники отремонтировали участок дороги с 8 по 18 км. Он начинается от пересечения автодороги Канск – Комарово с федеральной трассой Р-255 и проходит через Филимоново и Красный Маяк. Все работы выполнили за два месяца. Стоимость ремонта — более 107 млн рублей.

На участке восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. Кроме этого, отремонтировали водопропускные трубы и примыкания. На выезде из пос. Красный Маяк гравийное покрытие заменили на асфальт, два ж/д переезда обустроили новой дорожно-знаковой информацией, а на двух демонтированных переездах уложили дорожное покрытие, которого не было.

В с. Филимоново привели в порядок остановку и установили ещё две. Для безопасности пешеходов в тёмное время суток, на остановках установили опоры освещения.

Также на участке нанесли разметку, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки.

Активисты предложили построить тротуар вдоль ограждения Филимоновского молочно-консервного комбината и установить остановку на выезде из с. Польное, рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Фото: © пресс-служба КрУДора