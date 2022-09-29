Глава Манского района Артём Черных объявил о своей отставке

Сегодня, 29 сентября, в Красноярском крае на внеочередной сессии Манского районного Совета депутатов было принято решение об отставке главы района Артёма Черных. Об этом руководитель администрации Манского района сообщил в соцсетях.

По словам Черных, в своём заявлении он написал, что уходит добровольно. Дело в том, что у него возникли разногласия с некоторыми депутатами районного Совета, что не идёт района на пользу.

Также Артём Черных заявил, что исполнять свои обязанности он будет до седьмого октября этого года. После этого и. о. главы района станет Максим Лозовиков, который является заместителем Черных по оперативным вопросам.

Фото: © страница Артёма Черных в соцсети «ВКонтакте»