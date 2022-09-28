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Красноярская рециклинговая компания завершает съёмки нового цикла экороликов

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Красноярск
17:41 28 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, экология
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"Красноярская рециклинговая компания" завершает съёмки нового цикла экороликов, посвящённых разумному и ответственному отношению к проблеме отходов. 

В мире всё более популярным становится стиль жизни zero waste – «ноль отходов». Цикл «Живи экологично. Думай о будущем!» из пяти ярких и динамичных роликов призывает к отказу от одноразовых вещей и предметов, которые мгновенно превращаются в мусор. Дешевле и полезнее – для людей, окружающей среды и всей планеты – перейти на товары многоразового использования. Именно об этом говорят герои сюжетов. 

«Далеко не все отходы, похожие на вторсырьё, можно переработать, – поясняет Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании». – Например, одноразовая пластиковая посуда практически не перерабатывается, а за год такого пластика в мусорные контейнеры попадает более 20 млн тонн. Не подлежат переработке одноразовые стаканчики для кофе, потому что они покрыты плёнкой. И одноразовые бритвенные станки – тоже проблема: их сложно разделить на пластик и металл. Герои наших сюжетов своим примером показывают, что заменить «однодневки» на более долговечные и экологичные предметы совсем несложно». 

Красноярская рециклинговая компания завершает съёмки нового цикла экороликов

В съёмках роликов приняли участие известные красноярцы, творческие коллективы и организации краевого центра. Полностью готовы и частично запущены в прокат четыре ролика нового цикла: об отказе от одноразовых стаканчиков, упаковочных полиэтиленовых пакетов, одноразовой пластиковой посуды и бритвенных станков.

«Наша компания видит свою просветительскую миссию в том, чтобы не только уменьшить количество мусора, который отправляется на полигон, но и внести свой вклад в воспитание экологически ответственного населения. И если после наших роликов хотя бы несколько человек задумаются об этом и изменят свои привычки, выберут стиль zero waste для своей жизни – будет уже отлично!» – отмечает руководитель отдела по связям с общественностью Комиссаренко. 

Отметим, что первый цикл видеороликов «Сортируй грамотно!»  - проект Группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» (входит в Группу «РВМ Капитал») – в 2021 году стал победителем в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию» Национальной экологической премии им. В. И. Вернадского и призёром Международной экологической премии EcoWorld-2021.

По материалам «Красноярской рециклинговой компании»

Фото:©скриншот с видеозапси/YouTube

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