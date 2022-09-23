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В Красноярском крае три человека сядут в тюрьму за покушение на убийство женщины

Главная Общество
Красноярск
17:31 23 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, турция, покушение
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В Железногорске осудили трёх мужчин, которые согласились совершить заказное убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, трое мужчин согласились убить 30-летнюю жительницу Железногорска, ранее жившую в Турции. Заказал её муж из-за личных неприязненных отношений, возникших по причине её нежелания возвращаться с детьми в Турцию, заплатив киллерам около 2 млн 200 тыс. руб.).

В феврале 2021 г., прилетев в Красноярск и незаконно попав на территорию Железногорска, двое преступников выследили свою жертву, один из них напали на неё с ножом. Рана оказалась не смертельной, женщину удалось спасти.

По данному факту возбудили уголовное дело статьям 33, 30 и 105 УК РФ. Уголовное дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство, он объявлен в федеральный и международный розыск.

Приговор суда организатору преступления назначил 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Подстрекателя и исполнителя же 9 лет и 6 месяцев тюрьмы. Исполнителю также дополнительно назначено наказание - ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков 

 

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