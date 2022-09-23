Сотрудники полиции перекрыли канал поставки крупной партии наркотиков в Красноярск

Полицейским удалось задержать в Красноярске 40-летнего жителя Тывы, которого подозревают в поставках и распространении наркотиков, относящихся к растительной группе.

Задержание злоумышленника проходило пи участии оперуполномоченных наркоконтроля при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». При осмотре транспортного средства подозреваемого в моторном отсеке были найдены 370 свёртков с гашишем. Общая масса изъятого веществе – свыше 980 граммов.

Правоохранителями было установлено, что злоумышленник планировал сбыть наркотики «из рук в руки». Стоимость наркотических веществ на «чёрном рынке» могла достигать два миллиона рублей.

Добавим, что в отношении жителя Тывы завели уголовное дело и ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости