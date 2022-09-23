В Красноярске только три образца шашлыка можно употреблять

Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг десяти образцов охлаждённого мяса для приготовления шашлыка. Продукт изготовлен в Республике Мордовия, Белгородской, Брянской, Новосибирской, Тамбовской, Омской областях, Красноярском крае.

Исследования показали, в 7 образцах шашлыка из 10 установлены нарушения. Это мясо не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, в частности, АО «ПродоПтицефабрика Сибирская», ООО «Морозовская птицефабрика» (Омская область), продукция ООО «Брянская мясная компания» (Брянская область), ООО «Тамбовский бекон» (Тамбовская область), АО «Омский бекон», ООО «Сельторг», ИП Горемыкин В. М. (Красноярский край).

Нарушения по маркировке потребительских упаковок установлены у АО «Омский бекон», ИП Горемыкин В. М., ООО «Сельторг».

К покупке специалисты Красноярского ЦСМ рекомендуют только продукцию производства ООО «МПК «Атяшевский» (Республика Мордовия), ЗАО «СК Короча» (Белгородская область). А также ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Новосибирская область).

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников