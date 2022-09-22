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Губернатор Александр Усс провёл заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края

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Красноярск
13:25 22 Сентября 2022
красноярск, регион, губернатор, правительство, в красноярском крае, военные
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В Красноярске в четверг, 22 сентября, в региональном правительстве под председательством главы региона Александра Усса состоялось заседание призывной комиссии по мобилизации граждан в Красноярском крае. Участниками сегодняшнего заседания стали представители силовых ведомств. 

В рамках заседания глава региона напомнил о вчерашнем специальном обращении, с которым выступил президент РФ Владимир Путин и которое коснулось новых задач по обеспечению национальной безопасности. Это необходимо в связи с проведением спецоперации.  Кроме того, главой государства был подписан указ о проведении частичной мобилизации. 

«Сибиряки-красноярцы всегда отличались особым патриотизмом», - отметил губернатор. 

Также Александр Усс заявил, что Красноярский край является опорным субъектом России и регион должен выполнить задания, которые будут вытекать из указа, а также будут доведены министерством обороны. 

Добавим, что ранее Sibnovosti рассказывали о том, что Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Все высшие должностные лица каждого из субъектов должны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в ВС РФ. 

 Фото: © Александр Черных

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