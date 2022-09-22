Губернатор Александр Усс провёл заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края

В Красноярске в четверг, 22 сентября, в региональном правительстве под председательством главы региона Александра Усса состоялось заседание призывной комиссии по мобилизации граждан в Красноярском крае. Участниками сегодняшнего заседания стали представители силовых ведомств.

В рамках заседания глава региона напомнил о вчерашнем специальном обращении, с которым выступил президент РФ Владимир Путин и которое коснулось новых задач по обеспечению национальной безопасности. Это необходимо в связи с проведением спецоперации. Кроме того, главой государства был подписан указ о проведении частичной мобилизации.

«Сибиряки-красноярцы всегда отличались особым патриотизмом», - отметил губернатор.

Также Александр Усс заявил, что Красноярский край является опорным субъектом России и регион должен выполнить задания, которые будут вытекать из указа, а также будут доведены министерством обороны.

Добавим, что ранее Sibnovosti рассказывали о том, что Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Все высшие должностные лица каждого из субъектов должны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в ВС РФ.

Фото: © Александр Черных