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Спортивный городок построят в Железнодорожном районе в 2023 году

Главная Общество
Красноярск
17:30 22 Сентября 2022
спорт, строительство, красноярск, город, администрация
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В Красноярске в следующем году появится спортивный городок. Он будет расположен между жилыми домами №27 на Свободном и №27 на ул. Яковлева. Площадь городка – 700 кв. м. 

В настоящий момент здесь находится старая спортплощадка с двумя стойками для игры в баскетбол и турники. В спортивном городке красноярцы разных возрастов смогут заняться спортом. Также в городке смогут заниматься люди с ОВЗ. 

Новое общественное пространство будет состоять из комплексной спортплощадки, травмобезопасного покрытия, спортивной локации для игровых видов спорта и уличных тренажёров. Также там появятся лавочки, новое освещение, газон и свыше 50 кустарников.  

Спортивный городок построят в Железнодорожном районе в 2023 году

Добавим, что строительство спортивного городка стартует весной следующего года. 

Фото: © Администрация г. Красноярска 

 

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