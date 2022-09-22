Спортивный городок построят в Железнодорожном районе в 2023 году

В Красноярске в следующем году появится спортивный городок. Он будет расположен между жилыми домами №27 на Свободном и №27 на ул. Яковлева. Площадь городка – 700 кв. м.

В настоящий момент здесь находится старая спортплощадка с двумя стойками для игры в баскетбол и турники. В спортивном городке красноярцы разных возрастов смогут заняться спортом. Также в городке смогут заниматься люди с ОВЗ.

Новое общественное пространство будет состоять из комплексной спортплощадки, травмобезопасного покрытия, спортивной локации для игровых видов спорта и уличных тренажёров. Также там появятся лавочки, новое освещение, газон и свыше 50 кустарников.

Добавим, что строительство спортивного городка стартует весной следующего года.

Фото: © Администрация г. Красноярска