В Красноярский край доставили 82 новых автобусов

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил ключи от 82 новых автобусов АТП. Из них 56 автобусов скоро будут возить красноярцев, а 26 отправят в территории региона, рассказали в пресс-службе губернатора и Правительства Красноярского края.

Новые автобусы, помимо Красноярска, отправятся в Шарыповский, Канский, Шушенский, Тасеевский, Манский, Богучанский и Кежемский районы, город Железногорск.

Автобусы оборудованы системой безопасности, терминалами для безналичной оплаты, видеонаблюдением и оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

Необходимо вывести из эксплуатации все машины старше 10 лет.

— По программе обновления пассажирского транспорта предприятия края к концу года получат более 300 автобусов. Это обеспечит обновление подвижного состава краевого АТП на 60 % и на 30 % – у муниципальных перевозчиков. Современный транспорт будет обеспечивать безопасные, качественные и комфортные перевозки жителей, - отметил Александр Усс.

Муниципальные предприятия Красноярска обслуживают 40 % городских маршрутов. Пассажиропоток в 2021 году - более 37 млн человек. Полученные автобусы помогут обновить автопарк на 19 %.

Вскоре в регионе появятся ещё 125 новых автобусов. До конца года автопарк краевых предприятий обновится на 319 машин. Программа губернатора края «Новый автобус» финансируется из краевого бюджета, в этом году на неё выделено более 3,5 млрд рублей.

Фото: © Александр Черных