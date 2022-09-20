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25 сентября в Красноярске состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

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Красноярск
13:27 20 Сентября 2022
общество, красноярск, россия, фестиваль
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В Красноярске 25 сентября на острове Татышев состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Его маршрут прошёл через 19 городов пяти федеральных округов страны и завершится в столице Красноярского края, пишут на сайте регионального правительства.

Программа начнётся в 14:00 и продолжится до вечера. Можно будет увидеть яркое шоу «Сила Сибири» от движения «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами на пределе человеческих возможностей.

Также для гостей подготовили выступления красноярских коллективов – ансамбля песни «КрасА», вокальных групп «KURAZH» и «Кристалл».

«Сильнейшая нация мира» проведёт турнир среди любителей «Стронгмен», открытую тренировку по армспорту, установит рекорды России. Кроме этого, будут работать стритбольная площадка, мини-настольный теннис, футбольный надувной дартс, настольный футбол и хоккей, керлинг, площадка ГТО. Для детей - игровые площадки и интерактивные программы, батут в спортивной зоне.

Завершится фестиваль концертом Ольги Кормухиной и группы «7Б».

В конце прозвучит официальный гимн фестиваля, организаторы записали его специально к событию и постарались отразить многогранность российской культуры и силу духа каждого жителя России.

Вход свободный.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте.

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