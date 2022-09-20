В Красноярском крае грузовик столкнулся с груженым бензовозом

В Красноярском крае в понедельник, 19 сентября, в вечернее время грузовой автомобиль МАН с полуприцепом столкнулся с груженым бензовозом. Произошло все на 655 км автомобильной дороги P-255 «Сибирь».

В ГИБДД сообщили, что 39-летний водитель грузовика ехал направлении Ачинска и допустил занос полуприцепа на встречную полосу, после чего случилось столкновение с бензовозом, съехавшим в кювет и врезавшимся в препятствие.

Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, и никто из них не пострадал. Также удалось избежать разлива топлива. Добавим, что оба водителя были трезвыми.

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю