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Красноярский врач-иммунолог рассказала, как повысить иммунитет осенью

Главная Общество
Красноярск
13:20 19 Сентября 2022
в красноярске, в красноярском крае, врач, здоровье
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Уже в первые недели сентября в Красноярском крае заметно выросло количество случаев заболеваний ОРВИ. Только согласно официальной статистике, за прошлую неделю, острые респираторные вирусные инфекции были обнаружены у более чем 19,5 тысяч жителей региона, причем 70% заболевших – взрослые.

Что делать при первых признаках ОРВИ и стоит ли принимать витамины для повышения иммунитета, и так ли эффективен чеснок в борьбе с респираторными инфекциями – корреспонденту Sibnovosti рассказала врач аллерголог-иммунолог Красноярской краевой клинической больницы, доцент кафедры госпитальной терапии и иммунологии КрасГМУ Ольга Ищенко.

Ольга Петровна, какие именно заболевания опасны в осенний период?

- Прежде всего, осенью увеличивается количество заболевших вирусными инфекциями -  гриппом и ОРВИ.

В чем отличие между ОРВИ и ОРЗ?

- На самом деле, каких-то отличий нет, потому что это примерно одно и тоже. А вот если взять грипп и ОРВИ, то там есть различия. При гриппе у пациента в сравнении с ОРЗ наблюдается более тяжелая симптоматика: жалобы на лихорадку и ломоту в теле.

Как правильно распознать ОРВИ и что делать при первых признаках простудного заболевания?

- В первую очередь при заболевании ОРВИ у человека наблюдается недомогание, слабость, насморк, чихание, заложенность носа, повышение температуры. При первых признаках простудного заболевания необходимо остаться дома, чтобы не заражать других людей. Во-вторых, следует носить маску в рамках профилактики ОРЗ, особенно в общественных местах.

Считается, что ОРЗ не требует лечения, однако пациент должен оставаться дома. Необходимо обильное питье, полноценное питание, а также соблюдение режима отдыха и труда. Нагружать себя физическими активностями не стоит.

Почему осенью так много людей с респираторными заболеваниями? Какие группы наиболее подвержены осенним заболеваниям?

- Это объясняется тем, что люди еще не готовы к смене погодных условий. Когда днем тепло, а вечером холодно – люди просто-напросто переохлаждаются и заболевают. Также увеличение числа заболевших в осенний период связан с началом учебного года в школах и многочисленными контактами учеников друг с другом.

Некоторые люди, возвращаясь из отпуска, проходят акклиматизацию, и это тоже приводит к заболеванию. Если говорить о тех, кто больше всего подвержен простудным заболевания, то зачастую болеют люди, у которых есть хронические заболевания и соответственно у них ослаблена иммунная система. Поэтому своих родителей, детей, бабушек и дедушек необходимо защищать.

Какие меры профилактики помогут избежать респираторных заболеваний?

- Необходимо носить маски в общественных местах, избегать контакта с заболевшими, регулярно проветривать помещение и закаляться. Также помогут занятия спортом и физкультурой.

Также существует сезонная профилактика в виде приема курса лекарственных препаратов. Так, например, люди принимают иммуностимулирующие препараты. Однако я не могу сказать, что они сильно помогут и не дадут заболеть. Их можно принимать детям и взрослым, которые часто болеют, но это не является панацеей. Самое главное – ведение здорового образа жизни.

Когда стоит начинать закаливаться?

- Однозначно не стоит начинать делать это осенью. Необходимо начинать хотя бы с лета. Закаливание – это индивидуальный процесс.

Не должно быть так, чтобы человек зашел в ванну и облил себя холодной водой. Следует делать все постепенно, придерживаясь определенного режима и выполнять все нужно только после обсуждения с врачом.

Какие овощи и фрукты лучше всего употреблять людям для поддержания иммунитета? И насколько эффективен лук и чеснок, как о нем говорят?

- На самом деле, трудно сказать. Дело в том, что нет чудесного овоща или фрукта. При этом можно употреблять клюкву с брусникой. Что касается лука и чеснока, то здесь действует больше эффект плацебо. Считается, что в чесноке есть фитонциды, которые обладают обеззараживающим эффектом. Однако это не значит, что, когда люди начнут есть чеснок они не заболеют ОРВИ.

Какой режим дня способствует укреплению иммунитета?

- Не уверена, что все способны соблюдать правильный режим дня. В первую очередь, правильный режим дня – полноценный здоровый сон, который должен длиться от 6 до 8 часов. При этом ложиться спать нужно не в 12 часов ночи, а около 22:00.

Также человеку необходима физическая нагрузка и равномерное правильное питание (5-6 раз в день).

Очень важно обильное питье – это может быть вода или морсы, но не купленные в магазине, а приготовленные дома. Морсы можно делать из клюквы, брусники или облепихи.

Сейчас все призывают к вакцинации от гриппа. В какие сроки лучше поставить прививку и способна ли она защитить от респираторных заболеваний?

- Начинать прививаться необходимо с конца августа и в течение сентября для того, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Что касается защиты от ОРВИ, то я считаю, что прививка способна защитить от респираторных заболеваний. Дело в том, что вирусы гриппа и ОРВИ имеют общие «корни», поэтому прививка от гриппа будет эффективна и против респираторных заболеваний.

Насколько эффективны витамины, которые продают в аптеках в качестве средств повышения иммунитета?

- Нет таких средств, которые укрепляют иммунитет и которые можно было безболезненно принимать для организма. Витамины эффективны, но сказать, что есть среди них такие, которые сильно повысят иммунитет нет.

Вообще вмешиваться в иммунную систему человека не рекомендуется. Когда у человека слишком сильный иммунный ответ – не очень хорошо. Чересчур сильный иммунный ответ приводит к аллергической реакции или аутоиммунному заболеванию.

Необходимо поддерживать иммунитет, но не за счет лекарственных препаратов, а благодаря ведению здорового образа жизни, вакцинация и соблюдение режима сна и отдыха.

Как сильно влияет физическая активность на поддержание иммунитета к простудным заболеваниям?

- Люди, которые сидят дома и не ходят в спортзал, менее устойчивы к воздействию респираторных инфекций. Любая физическая активность будет полезна – прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка и многое другое.

Отсутствие каких продуктов повышает риск заразиться осенней простудой?

- Отсутствие полноценных белков повышает риск заболеть ОРВИ. Никак не хочу обижать вегетарианцев, однако организму человека необходим полноценный строительный материал.

Поэтому питание должно быть полноценным в соответствии с калоражем (количество калорий, энергетическая ценность различных продуктов питания), который у каждого человека индивидуальный. Калораж высчитывается в зависимости от веса, пола, возраста и физической активности человека.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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