Красноярский врач рассказала, почему осенью нужно сделать прививку от гриппа

В Красноярском крае официально началась прививочная кампания против гриппа. Медики призывают жителей региона прививаться. При этом циркуляция вирусов гриппа в крае еще не зафиксирована.

Как рассказала корреспонденту Sibnovosti врач аллерголог-иммунолог Красноярской краевой клинической больницы, доцент кафедры госпитальной терапии и иммунологии КрасГМУ Ольга Ищенко, ставить прививку от гриппа следует с конца августа и в течение сентября.

Это необходимо для того, чтобы иммунитет успел сформироваться. Также специалист отметила, что прививка от гриппа может защитить и от ОРВИ, так как у вирусов гриппа и респираторных заболеваний одни «корни».

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости