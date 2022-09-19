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Красноярский врач рассказала, почему осенью нужно сделать прививку от гриппа

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Красноярск
11:00 19 Сентября 2022
в красноярском крае, врач, врачи, вакцинация, грипп, болезнь, заболевание
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В Красноярском крае официально началась прививочная кампания против гриппа. Медики призывают жителей региона прививаться. При этом циркуляция вирусов гриппа в крае еще не зафиксирована.

Как рассказала корреспонденту Sibnovosti врач аллерголог-иммунолог Красноярской краевой клинической больницы, доцент кафедры госпитальной терапии и иммунологии КрасГМУ Ольга Ищенко, ставить прививку от гриппа следует с конца августа и в течение сентября.

Это необходимо для того, чтобы иммунитет успел сформироваться. Также специалист отметила, что прививка от гриппа может защитить и от ОРВИ, так как у вирусов гриппа и респираторных заболеваний одни «корни».

Фото: © Наталья Горшкова / РИА Новости

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