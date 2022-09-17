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В Красноярском крае директора предприятия осудят за контрабанду леса за границу на 35 млн рублей

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Красноярск
12:27 17 Сентября 2022
в красноярском крае, канск, лес, продукция, подозрение, преступление, полиция
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В Красноярском крае правоохранители окончили расследование уголовного дела о контрабанде пиломатериалов, в которой подозреваемым является 62-летний директор предприятия, осуществляющего продажу лесопродукции за границу.

В ходе расследования выяснилось, что руководителем были заключены четыре внешнеэкономических договора с иностранными фирмами, которым незаконно на протяжении двух лет было экспортировано свыше 8,7 тыс кубометров древесины. Общая стоимость лесопродукции составила более 35 млн рублей.

Реализованная продукция у злоумышленника появилась после инвентаризации пересортицы. Таким образом, на пиломатериалы у подозреваемого не было документов, которые бы подтвердили законность происхождения.

Для реализации лесопродукции директор сделал поддельные договоры о покупке предприятием пиломатериала. Затем он предоставлял фиктивные документы в таможенный орган, после чего из декларации вносил недостоверные сведения о сделках с древесиной в систему «ЛесЕГАИС».

Добавим, что подозреваемому грозит до семи лет колонии.

Фото: © Никита Алексеев

Общество / НОВОСТИ
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