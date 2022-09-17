Подозреваемых по делу об убийстве 16-летней красноярки заключили под стражу

В Красноярске следователи продолжают расследовать уголовное дело в связи с нахождением трупа 16-летней девушки вблизи дома на ул. Караульная. Под подозрением оказались двое 20-летних молодых людей, которых уже задержали. Отметим, что несовершеннолетняя находилась в компании подозреваемых накануне своей гибели.

В рамках допроса молодые люди отказались давать показания. По решению суда подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости