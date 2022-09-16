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В Ачинске и Назарово начал действовать режим НМУ

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Красноярск
16:47 16 Сентября 2022
в красноярском крае, ачинск, режим, воздух, загрязнение
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В двух городах Красноярского края был введен режим неблагоприятных метеоусловий. Данный режим начал действовать в Ачинске и Назарово. Согласно официальной информации, в Ачинске режим начал действовать с 15 часов 16 сентября и будет действовать до 15 часов 19 сентября. В Назарово – с 16 часов 16 сентября до 16 часов 19 сентября.

Также стало известно, что инспекторы подразделения эконадзора осуществляют патрулирование улиц для обнаружения источников загрязнения.

Передать сведения об источниках загрязнения, неприятном запахе и дымке можно по номеру 8-800-20-11-116.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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