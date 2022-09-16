В Красноярске телефонные аферисты по ошибке позвонили в пресс-службу полиции

В Красноярске был задержан 19-летний парень, который работал курьером в схеме телефонного мошенничества. Аферисты по ошибке позвонили в пресс-службу полиции.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на телефон пресс-службы полиции позвонила неизвестная и заявила работнику отдела по связям со СМИ о том, что она ее внучка и стала виновницей аварии. Во избежание уголовной ответственности девушке понадобилась крупная сумма денежных средств.

Капитан внутренней службы сразу же осознала, что общается с аферисткой, поэтому попросила коллегу сообщить о звонке в отдел уголовного розыска. При этом сама сотрудница продолжала говорить с мошенниками. После лжевнучки трубку взял «следователь» и договорился о передаче 300 тыс рублей.

В результате по адресу приехал 19-летний курьер, которого поджидали оперативники. После задержания красноярец признался, что в этот день уже посетил двух женщин 94 и 85 лет, передавших ему 200 тыс рублей. Денежные средства молодой человек перевел соучастникам, а себе оставил небольшую часть. Добавим, что курьера заключили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович