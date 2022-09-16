«Красноярский цемент» вошел в тройку лидеров XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент»

Команда ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») заняла третье общекомандное место по итогам XIII Летней спартакиады холдинга «Сибирский цемент», которая прошла с 6 по 9 сентября в Иркутской области.

Участниками спортивного мероприятия стали восемь команд, представляющих предприятия и управляющую компанию АО «ХК «Сибцем». В течение трех дней более 175 человек из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Бурятия соревновались в нескольких видах спорта: легкой атлетике, волейболе, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, армрестлинге, кроссфите. Вне зачета проводились конкурс чирлидеров и командная спортивная игра «Мегабол».

Представители Красноярского цемзавода показали лучшие результаты в турнирах по волейболу и стритболу, стали вторыми в легкоатлетической эстафете и третьими в армрестлинге. Самым сильным игроком среди стритболистов, участвовавших в спартакиаде, признан начальник цеха «Помол» ООО «Красноярский цемент» Александр Мартынов, среди волейболистов – инженер отдела главного энергетика ООО «Красноярский цемент» Александр Малкин.

Отметим, что команда предприятия активно готовилась к XIII Спартакиаде холдинга «Сибирский цемент». Для того, чтобы поддерживать высокий уровень спортивного мастерства, красноярские цементники участвовали в различных районных, городских, краевых соревнованиях. Кроме того, в текущем году состоялся заводской чемпионат, по итогам которого были выявлены лучшие спортсмены предприятия, все они вошли в сборную «Красноярского цемента».

«В нашей компании приветствуются спорт и здоровый образ жизни. Для занятий сотрудников созданы максимально комфортные условия. Игроки обеспечиваются брендированной формой и спортивным инвентарем, арендуются спортивные залы. Спорт закаляет корпоративный дух, силу воли, укрепляет коллектив и помогает достигать новых высот в производственной деятельности», – прокомментировал итоги Спартакиады-2022 управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Возрастная категория мероприятия 12+

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»

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