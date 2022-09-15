15 сентября
Красноярск
погода +5 °C
59.78
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Маршрутную сеть Красноярска ждёт серьёзная трансформация

Главная Общество
Красноярск
10:38 15 Сентября 2022
общество, красноярск, дороги, маршруты
Фотография © Никита Алексеев
версия для печати Ico_print

Строительство метро в Красноярске начнётся в ближайшие месяцы. Первые стройплощадки расположатся на ул. Молокова и площади Революции. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил первый замминистра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.

Как отметил замминистра, ветка метро будет основой обновлённой системы городского общественного транспорта.

"На сегодняшний день маршрутная сеть Красноярска уже исчерпала себя и не отвечает современным требованиям, поэтому её ждёт серьёзная трансформация. В её основе будет новая линия легкорельсового транспорта, под которую адаптируют маршруты общественного транспорта", - сказал он.

Также Ренат Даутханов рассказал, что  разработка новой транспортной концепции города будет проходить параллельно со строительством метрополитена.
Отметим, что подземная линия от улицы Высотной до Шахтеров - это первый этап  работ. В будущем её планируют продолжить наземными путями от улицы Шахтеров до Ястынской. Метрополитен станет частью нового рельсового скоростного транспортного комплекса Красноярска, в который войдёт и новая трамвайная линия от правобережья  до мкрн. Солнечный.

Для того, что организовать стройплощадки метрополитена следует существенно изменить схему движения транспорта в центральной части Красноярска.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудницу налоговой службы и бывшего полицейского обвиняют в получении взятки

В Красноярске сотрудницу налоговой службы и бывшего полицейского обвиняют в получении взятки

15 Сентября 2022 г.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ст. 285 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

В Красноярске улицу Карла Маркса перекроют на четырех участках

15 Сентября 2022 г.
Ограничения должны ввести с середины ноября
Новости Красноярска: В Ачинске мужчина голышом гулял возле школы

В Ачинске мужчина голышом гулял возле школы

15 Сентября 2022 г.
Одежду он нес в руках
Новости Красноярска: В Красноярском крае подорожали кальмары и маргарин, но подешевела капуста

В Красноярском крае подорожали кальмары и маргарин, но подешевела капуста

15 Сентября 2022 г.
Рассказываем, на какие товары и услуги изменились цены в 2022 году
Новости Красноярска: Жительницу Ачинска осудят за незаконную продажу таблеток для похудения

Жительницу Ачинска осудят за незаконную продажу таблеток для похудения

15 Сентября 2022 г.
У женщины нашли 106 банок и коробок с препаратом
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство дворов при поддержке РУСАЛа

В Советском районе Красноярска продолжается благоустройство дворов при поддержке РУСАЛа

15 Сентября 2022 г.
В этом году благоустроят несколько территорий
Новости компаний
14/09
Комбинат «Волна» поддержал акцию «Добрый автопробег»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

Красноярский министр Александр Ананьев прокомментировал обыски в КНП

10 Сентября 2022 г.
На прошлой неделе в офис АЗС «Красноярскнефтепродукт» нагрянули силовики
Новости Красноярска: В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

12 Сентября 2022 г.
Его отец ключ от сейфа с оружием хранил на гвозде, вбитом в стену, рядом с сейфом
Новости Красноярска: Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

Житель Омска назвал неправильно все цифры в лотереи и выиграл более 22 млн рублей

13 Сентября 2022 г.
Счастливчик все еще не забрал свой выигрыш
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru