Маршрутную сеть Красноярска ждёт серьёзная трансформация

Строительство метро в Красноярске начнётся в ближайшие месяцы. Первые стройплощадки расположатся на ул. Молокова и площади Революции. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил первый замминистра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.

Как отметил замминистра, ветка метро будет основой обновлённой системы городского общественного транспорта.

"На сегодняшний день маршрутная сеть Красноярска уже исчерпала себя и не отвечает современным требованиям, поэтому её ждёт серьёзная трансформация. В её основе будет новая линия легкорельсового транспорта, под которую адаптируют маршруты общественного транспорта", - сказал он.

Также Ренат Даутханов рассказал, что разработка новой транспортной концепции города будет проходить параллельно со строительством метрополитена.

Отметим, что подземная линия от улицы Высотной до Шахтеров - это первый этап работ. В будущем её планируют продолжить наземными путями от улицы Шахтеров до Ястынской. Метрополитен станет частью нового рельсового скоростного транспортного комплекса Красноярска, в который войдёт и новая трамвайная линия от правобережья до мкрн. Солнечный.

Для того, что организовать стройплощадки метрополитена следует существенно изменить схему движения транспорта в центральной части Красноярска.