Для строительства метро с 14 сентября в Красноярске начнут перекрывать улицу Карла Маркса

Ограничения для проезда по улице Карла Маркса начнут действовать со среды, 14 сентября, в Красноярске.

Рабочие будут перекрывать участок дороги по ул. Карла Маркса в районе площади Революции. Длина перекрытия не должна превышать 100 метров на двух полосах движения.

В период с 8:00 до 20:00 ежедневно будут проводить бурению инженерно-геологических скважин для строительства линии подземно-наземного метро. Ограничение будет действовать в период с 14 сентября по 24 октября 2022 года. Работы ведет ООО «Западно-Уральская Буровая Компания».

Ранее корреспонденты sibnovosti.ru писали о нарастающих темпах строительства метрополитена в столице Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко