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Для строительства метро с 14 сентября в Красноярске начнут перекрывать улицу Карла Маркса

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Красноярск
18:21 13 Сентября 2022
в россии, в красноярском крае, красноярск, метро, строительство, благоустройство, дороги
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Ограничения для проезда по улице Карла Маркса начнут действовать со среды, 14 сентября, в Красноярске. 

Рабочие будут перекрывать участок дороги по ул. Карла Маркса в районе площади Революции. Длина перекрытия не должна превышать 100 метров на двух полосах движения. 

В период с 8:00 до 20:00 ежедневно будут проводить бурению инженерно-геологических скважин для строительства линии подземно-наземного метро. Ограничение будет действовать в период с 14 сентября по 24 октября 2022 года. Работы ведет ООО «Западно-Уральская Буровая Компания». 

Ранее корреспонденты sibnovosti.ru писали о нарастающих темпах строительства метрополитена в столице Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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