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В Красноярске темпы строительств метро будут нарастать

Главная Общество
Красноярск
11:01 7 Сентября 2022
общество, красноярск, метро, строительство
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На площади Революции начались работы по подготовке территории к строительству метро.

— Темпы будут стремительно нарастать. В ближайшие месяцы начнётся подземная проходка, — пишет в своём Telegram-канале губернатор Красноярского края Александр Усс. — Конечно, во всякой большой стройке есть временные неудобства. Постараемся вместе искать пути их преодоления.

Первую очередь планируем завершить в 2026 году.

Напомним, для строительства метротрама в Красноярске перекроют ул. Карла Маркса, движение переведут на пр. Мира.

Представители краевого министерства транспорта доложили, что в госпрограмму «Развитие транспортной системы» появляется два новых мероприятия, в частности, строительство метротрамвая. Объём финансирования — 89,3 млрд рублей. на первом этапе проложат 10,8 км путей с шестью остановками. На подготовку территории к строительству на 2023 год в бюджет закладывается 336 млн рублей. Также ожидается комплексное развитие трамвайного сообщения. Предстоит обновить парк трамваев. Также реконструируют 16 км рельсов и проложат ещё 30 км до мкр. Солнечный. Инвестиции — 23,1 млрд рублей. Оба проекта вместе с электричкой должны создать единую систему, позволяющую освободить Красноярск от пробок.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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