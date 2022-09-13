В Красноярске в Николаевке появится дубовая аллея

В Красноярске будет создана дубовая аллея. 20 саженцев молодых дубов планируют высадить рядом со знаменитым дубом в старой Николаевке.

В администрации города сообщили, молодые дубы на своем участке выращивала Елена Алябьева. Пенсионерка призналась, что решила посадить дубы в виде эксперимента.

Красноярка отмечает, что ее семья приобрела дом в Емельяновском районе и на участке росли четыре взрослых дуба. Деревья давали большое число желудей, которые пенсионерка отдавала в детсады и центры для поделок.

Однако в какой-то момент красноярка захотела посадить их. В результате почти все желуди проросли и участок мог стать настоящей дубовой аллеей. Женщина на протяжении долгого времени ухаживала за молодыми дубами и когда они окрепли, она приняла решение подарить их Красноярску.

Фото: © Администрация г. Красноярска