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Жители поселка Анаш будут получать медпомощь в новом ФАПе

Главная Общество
Красноярск
18:35 13 Сентября 2022
правительство, строительство, в красноярском крае, здравоохранение, медицина
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В Красноярском крае продолжается строительство медицинских учреждений в различных районах региона. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Новоселовском районе был построен новый фельдшерско-акушерский пункт. На создание медучреждения было направлено 6,7 млн рублей.

Благодаря строительству пункта жители поселка Анаш теперь будут получать медицинскую помощь. В новом учреждении установлен электрокардиограф, аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии, офтальмологический тонометр, дефибриллятор, химический экспресс-анализатор, спирометр, рециркулятор воздуха и необходимая медицинская мебель.

Также местные жители смогут пройти первый этап диспансеризации, пройти вакцинацию, получить первичную медпомощь и записаться на консультацию в район.

Главврач Новоселовской больницы Александр Якушевский рассказал, что медпомощь жителям поселка будут оказывать фельдшер и акушерка. Также стало известно о наличии транспорта и водителя, благодаря которым будут совершаться выезды к заболевшим.

Новый ФАП в пос. Ашан стал первым объектом, который был открыт в Новоселовском районе в текущем году в рамках программы модернизации. В октябре запланирована сдача ФАПа в пос. Интикуль.

До конца текущего года на территории Красноярского края запланировано строительство 18 ФАПов, из которых 16 будут возведены в рамках программы модернизации нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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