Войцеховский попросил поддержать кандидатуру Владислава Логинова на пост главы Красноярска

Сегодня в Красноярске в Горсовете состоялась очередная сессия. Одним из главных вопросов заседания стало избрание главы города.

Среди претендентов – Владислав Логинов и Вадим Войцеховский. Отметим, что глава Центрального района на сессии обратился к депутатам и попросил их выбрать Логинова.

По словам Войцеховского, его кандидатура более благоприятна для Красноярска, нежели его. В результате депутаты единогласным решением путем тайного голосования выбрали Владислава Логинова на пост мэра города.

Фото: © Горсовет Красноярска