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Новым мэром Красноярска стал Владислав Логинов

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Красноярск
13:08 13 Сентября 2022
депутаты, мэр, выборы, красноярск, в красноярске
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В Красноярске во вторник, 13 сентября, состоялась 18 сессия Горсовета, на которой депутаты рассмотрели вопрос об избрании главы города. Депутатам предстояло выбрать одного из двух кандидатов, которые дошли до финала конкурса - Владислава Логинова или Вадима Войцеховского. В рамках сессии претенденты на пост мэра представили свои программы по развитию Красноярска.

Новым мэром Красноярска стал Владислав Логинов

Отметим, что в рамках своего выступления глава Центрального района Вадим Войцеховский предложил депутатам Горсовета поддержать на выборах кандидатуру Владислава Логинова.

В итоге депутаты приняли решение и путем голосования на пост главы Красноярска избрали Владислава Логинова.

Фото: © Горсовет Красноярска 

 

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