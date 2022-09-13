Новым мэром Красноярска стал Владислав Логинов

В Красноярске во вторник, 13 сентября, состоялась 18 сессия Горсовета, на которой депутаты рассмотрели вопрос об избрании главы города. Депутатам предстояло выбрать одного из двух кандидатов, которые дошли до финала конкурса - Владислава Логинова или Вадима Войцеховского. В рамках сессии претенденты на пост мэра представили свои программы по развитию Красноярска.

Отметим, что в рамках своего выступления глава Центрального района Вадим Войцеховский предложил депутатам Горсовета поддержать на выборах кандидатуру Владислава Логинова.

В итоге депутаты приняли решение и путем голосования на пост главы Красноярска избрали Владислава Логинова.

Фото: © Горсовет Красноярска