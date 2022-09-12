Красноярский гонщик «Гоча» сенсационно проиграл на этапе Российской дрифт-серии

В минувшие выходные в Москве состоялся шестой этап Гран-при Российской дрифт-серии. Одним из участников престижных состязаний стал знаменитый гонщик из Красноярска Георгий Чивчян.

К сожалению, легендарный красноярский гонщик по прозвищу «Гоча» не прошел дальше топ-16. Из-ща контакта с другим гонщиком Андреем Астаповым красноярец не смог продолжить гонку.

Победителем стал Роман Тиводар, который оказался быстрее другого известного гонщика из Красноярска Аркадия Цареградцева. Добавим, что 7-й этап Гран-при Российской дрифт-серии состоится 15-16 октября в Сочи.

Фото: © RDS GP Российская дрифт-серия