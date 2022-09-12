2,9 млн срезов цветов и саженцев привезли в Красноярский край

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в этом году проконтролировали ввоз в регион более 20,9 тыс. тонн растительной продукции и 2,9 млн штук срезов цветов и саженцев. При этом за аналогичный период 2021 года было ввезено 13,2 тыс. тонн растительной продукции, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ввезли 2,6 млн штук срезов цветов из Таиланда, Колумбии, Эквадора, Израиля и Нидерландов; 321,3 тыс. штук корневищ пионов из КНР; 2 тыс. штук и 3,69 т саженцев из Республики Беларусь и Киргизии.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков