Григорий Ленс приедет в Красноярск с юбилейным туром

Осенний марафон концертов Григорий Лепс начал в родном Сочи, откуда уехал в Москву, где начал строить карьеру. В тур-листе певца такие города как Оренбург, Уфа,Волгоград, Екатеринбург, Челябинск,Тюмень, Омск, Новосибирск и, конечно же, Красноярск, где Григорий Лепс выступит 4 октября. Артист подготовил для своих поклонников особенную программу с самыми любимыми и популярными хитами.

Завершится юбилейный тур артиста в России 2 декабря Лепс даст большой концерт в Санкт-Петербурге, после чего начнется заграничная часть юбилейного тура.

Фото:скриншот с видео со станицы Григория Лепса/ВКонтакте