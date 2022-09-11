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Григорий Ленс приедет в Красноярск с юбилейным туром

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Красноярск
20:37 11 Сентября 2022
общество, красноярск, концерт
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Осенний марафон концертов Григорий Лепс начал в родном Сочи, откуда уехал в Москву, где начал строить карьеру. В тур-листе певца такие города как Оренбург, Уфа,Волгоград,  Екатеринбург,  Челябинск,Тюмень, Омск, Новосибирск и, конечно же, Красноярск, где Григорий Лепс выступит 4 октября. Артист подготовил для своих поклонников особенную программу с самыми любимыми и популярными хитами.

Завершится юбилейный тур артиста в России 2 декабря Лепс даст большой концерт в Санкт-Петербурге, после чего начнется заграничная часть юбилейного тура.

Фото:скриншот с видео со станицы Григория Лепса/ВКонтакте

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