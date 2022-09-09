В Сухобузимском районе отремонтировали участок дороги Атаманово – Кононово – Кекур

В Сухобузимском районе завершён ремонт участка автодороги Атаманово – Кононово – Кекур, проходящий через пос. Кононово (12-15 км). Стоимость ремонта — 29,5 млн рублей, сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

— На участке уложен новый асфальт, на локальных участках произведена выемка и замена грунта. Отремонтировано около 20 съездов. Кроме этого, обустроены приподнятые пешеходные переходы, установлено более 120 новых дорожных знаков. В августе специалисты дорожной лаборатории КРУДОР проверили пробы асфальта — всё соответствует рецептам и ГОСТам, — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

В качественной работе убедились и активисты общественного контроля дорожных работ.

К концу текущего года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 35 муниципальных образованиях Красноярского края будет проведён ремонт 69 дорожных объектов регионального и межмуниципального значения. Их общая протяженностью составит свыше 300 км. Объём финансирования ремонта региональной сети автомобильных дорог — более 3,5 млрд рублей.

Фото: © пресс-служба КрУДора