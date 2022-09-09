Обыски в КНП связаны с проектом рекультивации территории бывшей нефтебазы

Как сообщает ТАСС сообщил со ссылкой на собеседника в органах власти, обыски в «Красноярскнефтепродукте» связаны с проектом рекультивации территории бывшей нефтебазы в Красноярске.

Нефтебаза была закрыта в 2019 году, в декабре 2020 года на её территории были обнаружены подземные скопления нефтепродуктов (объём от 950 до 1,87 тыс. куб. м).

— Борис Золотарев (генеральный директор КНП) пошёл на сделку со следствием, поэтому вечером 7 сентября его отпустили домой, - сообщил собеседник агентства.

По его словам, Золоторев «изобличил вышестоящих руководителей, причастных к этому».

Напомним, власти Красноярского края продлили до конца года прием заявок на участие в конкурсе по продаже госпакета компании «Красноярскнефтепродукт», владеющей в регионе самой большой сетью АЗС.

Ранее он говорил, что конкурс по продаже пакета состоится в сентябре. Правительство Красноярского края включило 57,99 % акций компании, которые находятся в собственности региона, в прогнозный план приватизации на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Заксобрание региона утвердило прогнозный план в конце 2021 года.

Продление сроков приёма заявок связано с нетипичностью внешних условий, сложившихся на топливно-энергетическом рынке. Санкционное давление в первой половине года отвлекло потенциальных инвесторов и откорректировало их отношение к оценке вложений, сейчас ситуация нормализуется.

Стартовая стоимость пакета акций — 2,34 млрд рублей. Денежный залог для участия в торгах — 400 млн рублей.