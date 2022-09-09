В Красноярске начали класть асфальт на улице Маерчака

Мэрия Красноярска обрадовала горожанам приятными новостями с утра пятницы 9 сентября.

По информации пресс-службы администрации города Красноярска, на протяжении от перекрестка Республики - Маерчака до перекрестка Маерчака - Свободный проспект началась укладка асфальта. Погода, наконец-то, позволила провести данные работы.

Специалисты-дорожники обещают, что проезд по одной из полос на данном участке улицы Маерчака скоро откроется. В мэрии пристально следят за ходом работ и обязательно сообщат горожанам об открытии "спасительной дорожной полосы".

Фото: t.me/adm_krasnoyarsk