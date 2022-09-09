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В Красноярске начали класть асфальт на улице Маерчака

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Красноярск
08:19 9 Сентября 2022
красноярск, транспорт, общество, дороги, строительство
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Мэрия Красноярска обрадовала горожанам приятными новостями с утра пятницы 9 сентября. 

По информации пресс-службы администрации города Красноярска, на протяжении от перекрестка Республики - Маерчака до перекрестка Маерчака - Свободный проспект началась укладка асфальта. Погода, наконец-то, позволила провести данные работы.

Специалисты-дорожники обещают, что проезд по одной из полос на данном участке улицы Маерчака скоро откроется. В мэрии пристально следят за ходом работ и обязательно сообщат горожанам об открытии "спасительной дорожной полосы".

В Красноярске начали класть асфальт на улице Маерчака

Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

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