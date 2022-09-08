В Красноярске лавочки и кадки с кустарниками с площади Революции переехали в сквер «Космонавтов»

В Красноярске стартовали работы по освобождению части площади Революции. Это необходимо для строительства метрополитена. В «Красгорпарке» отметили, что специалисты учреждения демонтируют малые архитектурные формы. Часть уличной мебели уже переехала в сквер «Космонавтов».

Так, например, лавочки с урнами и кадки с кустарниками разместили на круглой площадке, а также по периметру сквера. В сквер «Космонавтов» также переедут перголы с качелями.

Добавим, что в ближайшее время в сквер перевезут растения для посадки.

Фото: © Красгорпарк