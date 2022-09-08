В Красноярске подана 151 заявка на досрочное подключение отопления

В Красноярске в четверг, 8 сентября, утром компания СГК получила 151 заявку на досрочное подключение к отоплению. В компании заявили, что большая часть списка – это детсады, расположенные в различных районах Красноярска.

Несмотря на небольшое потепление, в ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха – днем до +15 градусов, ночью до +5 градусов.

Кроме того, в СГК сообщили о том, что они ждут, что администрация города объявит уже на следующей неделе о начале отопительного сезона для всего Красноярска.

Фото: © Никита Алексеев