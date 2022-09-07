8 сентября в Красноярском крае ожидается сильный ветер

8 сентября в центральных районах Красноярского края ожидается западный ветер до 25 м/с.

В центральных и южных районах местами высокая пожарная опасность III–IV класса, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров