К генеральному директору «Красноярск­нефтепродукта» Борису Золотареву нагрянули силовики с обыском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в исполнительной власти региона.

Гендиректора не задержали.

С чем связаны оперативные мероприятия не сообщается.

Напомним, власти Красноярского края продлили до конца года прием заявок на участие в конкурсе по продаже госпакета компании «Красноярскнефтепродукт», владеющей в регионе самой большой сетью АЗС.

Ранее он говорил, что конкурс по продаже пакета состоится в сентябре. Правительство Красноярского края включило 57,99 % акций компании, которые находятся в собственности региона, в прогнозный план приватизации на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Заксобрание региона утвердило прогнозный план в конце 2021 года.

Продление сроков приёма заявок связано с нетипичностью внешних условий, сложившихся на топливно-энергетическом рынке. Санкционное давление в первой половине года отвлекло потенциальных инвесторов и откорректировало их отношение к оценке вложений, сейчас ситуация нормализуется.

Стартовая стоимость пакета акций — 2,34 млрд рублей. Денежный залог для участия в торгах — 400 млн рублей.