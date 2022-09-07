Волейболистки «Енисея» в гостях обыграли «Омь» в первом матче Кубка России

Во вторник вечером, 6 сентября, женская волейбольная команда «Енисей» из Красноярска провела свою первую встречу в рамках предварительного этапа Кубка России. Красноярки на выезде в Омске встретились против местной «Оми».

В результате первая игра предварительного этапа Кубка России завершилась победой красноярского «Енисея» со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 28:26). MVP в составе «Енисея» стала доигровщица Валентина Бачинина, набравшая 14 очков. Свою следующую встречу волейболистки «Енисея» проведут на выезде в Екатеринбурге, 7 сентября. Краснояркам предстоит сыграть против «Уралочки-НТМК». Старт матча – в 20:30.

Добавим, что предварительный этап Кубка России пройдет с 6 по 11 сентября.

Фото: © Минспорта Красноярского края