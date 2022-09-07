В Красноярском крае мужчинам, сообщившим о минировании домов, грозит до 3 лет тюрьмы

За совершение «телефонного терроризма» лжеминерам предусмотрено максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.

Как сообщают в прокуратуре Красноярского края, 18 и 20 августа пьяные жители Красноярского края звонили в оперативные службы Центрального и Октябрьского районов. Они сообщили о минировании жилых домов. По результатам осмотра сообщения не подтвердились.

Лица, совершившие «телефонный терроризм» установлены. Им грозит до трёх лет тюрьмы. Кроме этого, будут взысканы затраты, понесённые в связи с выездом по ложным сообщениям о минировании.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких